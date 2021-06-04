Ташкент, , 11:23 — REGNUM Власти Узбекистана планируют выделить $300 млн на освоение территории, образовавшейся в результате высыхания Аральского моря. Об этом стало известно в рамках открытого диалога с участием национальной ассоциации электронных СМИ в Нукусе.

Деньги планируется направить на повышение качества питьевой воды, улучшение здравоохранения, защиту окружающей среды, модернизацию ирригационно-мелиоративных систем, а также на обеспечение занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, признающую район Аральского моря «зоной экологических инноваций и технологий». Автором идеи выступил Узбекистан.

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