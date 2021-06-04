Лиски, Воронежская область, , 11:22 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту гибели троих мальчиков при обрушении недостроенного дома в Воронежской области. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, также собственника объекта недвижимости. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня в селе Копанище Лискинского района Воронежской области в результате обрушения бетонных перекрытий недостроенного частного дома погибли трое детей — двое мальчиков 12 лет и один восьми лет. По факту гибели детей следственными органами возбуждено уголовное дело.

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