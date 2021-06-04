Байкалово, Свердловская область, , 11:24 — REGNUM В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Байкаловском лесничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Было вырублено пять сосен (общий объём — 8,34 м³). Тем самым нанесён ущерб в 120 тыс. рублей. Дело заведено по материалам прокуратуры по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в крупном размере).

Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе наказали местную жительницу за незаконную рубку леса.

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