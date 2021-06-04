Якутск, , 11:25 — REGNUM Якутия заняла 10 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив.

Петербургский экономический форум 2021 © Пресс-служба Главы Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

Якутия последовательно улучшает свои результаты в рейтинге. В 2019 году Республика Саха (Якутия) занимала 22 место в рейтинге, в 2020 году — 20 место, и в 2021 году — поднялась на 10 место! Это результат стабильной работы по снижению контрольно-надзорных барьеров и выстраивания механизмов поддержки малого бизнеса, а также привлечения инвесторов.

В республике действуют две территории опережающего социально-экономического развития: ТОР «Якутия» и ТОР «Южная Якутия». Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет 124 млрд рублей, планируется создать 9 943 рабочих мест. Наиболее быстро развивается угольный кластер Южной Якутии, осваиваются месторождения Нерюнгринского бассейна, а также Эльгинское месторождение коксующегося угля, одно из крупнейших в мире. К 2024 году Якутия планирует нарастить экспорт угля до 80 млн. тонн (в 2020 году было добыто 20 млн. тонн).

Продолжается реализация и освоение нефтегазовых месторождений, месторождений цветных металлов, строительство сети газозаправочных станций для реализации СПГ, модернизация и реконструкция аэропортовой и автодорожной сети, начало строительства мостового перехода через реку Лена, строительство ГОК «Нежданинское» и строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В IV квартале 2021 года планируется запуск обогатительной фабрики «Нежданинское» в пуско-наладочном режиме. В сентябре 2021 года ожидается ввод 2 этапа 3 очереди тепличного комплекса ООО «Саюри».

По итогам 2020 года Якутия вошла в ТОП-10 регионов России по экспорту IT-услуг, в 2019 году Якутия находилась на 15 позиции, а годом ранее закрывала двадцатку регионов по экспорту IT-услуг. С 1,1 млрд рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2020 году — экспорт увеличился на 1,6 млрд рублей. С 2012 года функционирует единая инновационная экосистема поддержки сектора.

В мае 2021 года два рейтинговых агентства улучшили прогнозы по кредитным рейтингам региона с «Негативного» на «Стабильный». FitchRatings подтвердил долгосрочный международный кредитный рейтинг региона на инвестиционном уровне «BBB-» / Прогноз «Стабильный»; «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) по национальной шкале на уровне «ruАА-» / Прогноз «Стабильный».

Это позволит региону успешно привлекать средства под планируемые инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства, в том числе и мостовой переход через реку Лена.