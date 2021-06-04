Кызыл, , 11:18 — REGNUM В Туве за первые пять месяцев 2021 года зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате пять детей погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Ещё 36 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Как отмечается, дети-пассажиры остаются одним из наиболее уязвимых участников дорожного движения.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых дети травмируются и погибают — это пренебрежение водителями детскими удерживающими устройствами, ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

В связи с этим жителям напомнили о правилах перевозки детей. Так, штраф за отсутствие детского кресла при перевозке достигает 3 тыс. рублей для родителей или родственников и 25 тыс. рублей для воспитателей или таксистов. Школы и таксомоторные компании могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей.

Читайте также: Пьяный водитель в Туве устроил ДТП, в котором погиб пятилетний ребёнок