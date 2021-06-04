Москва, , 11:55 — REGNUM TikTok-блогер Валя Карнавал на сутки устроилась администратором в московский ресторан «Тануки». Запись дня работы доступна на её YouTube-канале.

Валя Карнавал призналась, что ей непросто далась работа в месте общественного питания: «Я в шоке, честно говоря… Я не думала, что так тяжело быть администратором — потому что нужно контролировать всё, что происходит». Помимо обязанностей администратора блогер попробовала работу на кухне — ей даже пришлось обезглавить живого угря для приготовления японского блюда.

Ранее у Вали Карнавал и руководителя ресторана «Тануки» произошёл конфликт. Блогер раскритиковала владельца заведения за увольнение официантки, которая записывала «тик-токи» на рабочем месте.

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