Чита, , 11:17 — REGNUM Срочника Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части ЗАТО Горный (Забайкальский край), этапировали в колонию в Тюмени для отбытия наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского края. Погибли восемь военнослужащих, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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В январе суд вынес приговор: 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Оспорить его не удалось ни защите, ни потерпевшим.

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