Воронеж, , 11:16 — REGNUM Неизвестные повредили 15 деревьев на каштановой аллее по улице Комиссаржевской в центре Воронежа, повреждения обнаружили общественники 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Повреждения получили каштаны на участке улицы Комиссаржевской от кинотеатра «Юность» до проспекта Революции.

«Управа Центрального района проанализировала характер, расположение и местоположение повреждений, а также их внешний вид. Нет оснований полагать, что повреждения случайны и возникли из-за работы тяжёлой уборочной техники на дороге зимой (по разным оценкам, повреждения более позднего периода)», — прокомментировали в мэрии.

«Это вопиющий случай, управа района готовит заявление в полицию для проверки, выявления виновных и привлечения их к ответственности», — добавил представитель администрации города.

Всего на улице Комиссаржевской на участке от улицы Никитинской до проспекта Революции насчитывается 211 деревьев. Примерный возраст деревьев, получивших повреждения, — 45 лет.