Кемерово, , 11:15 — REGNUM В банке вакансий кузбасской службы занятости населения заявлено 3,3 тыс. строительных вакансий. Работодатели ищут как сотрудников среднего звена и инженерно-технических специалистов, так и квалифицированных рабочих, сообщает региональное правительство.

В ТОП наиболее востребованных рабочих профессий вошли монтажники (686 вакансий), сварщики (361 вакансия), бетонщики (300 вакансий), машинисты (231 вакансия), штукатуры (225 вакансий), слесари (184 вакансий) и каменщики (113 вакансий).

В областной администрации подчёркивают, что для восполнения нехватки рабочих кадров, служба занятости населения предлагает различные программы обучения и переобучения граждан.