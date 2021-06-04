Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Корректировка формулы демпфирующего механизма на топливо на сегодняшний день в России не требуется, заявил 4 июня вице-премьер РФ Александр Новак.

«Нет, на сегодняшний день необходимости пересмотра нет», — сказал он в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новак уточнил, что в 2021 году были уже согласованы изменения и одобрены правительством по поводу корректировки верхней планки демпфера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо.

Механизм расчета предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысячи рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%.