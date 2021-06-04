Москва, , 11:14 — REGNUM Вывести 12-летнего подростка на фондовый рынок — это все равно что допустить его к азартным играм в автоматы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил генеральный директор группы компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал реплику первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, чтобы разрешить подросткам с 12 лет заниматься торговлей ценными бумагами.

«Для того, чтобы изучать работу фондового рынка, необязательно торговать ценными бумагами, это все-таки риск, — сказал Нигматулин. — Да, там можно неплохо зарабатывать на инвестициях, но также можно потерять всё. Уверен, что психика 12−16-летнего ребёнка к таким потрясениям не готова! При недостаточных знаниях вывести подростка на фондовый рынок — то же самое, что допустить к азартным играм в автоматы. А вот создать школу или симулятор для обучения и получения профессиональных навыков было бы хорошо».

Напомним, как сообщалось ранее, свою позицию Швецов объяснил тем, что подростки могут набраться опыта, выходя на фондовый рынок.

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