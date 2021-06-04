Москва, , 11:17 — REGNUM На территории США в пятницу, 4 июня, зафиксированы проблемы в работе поисковой системы Google. Это 4 июня следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Также уточняется, что больше всего жалоб поступает связанных с работой поиска (52%), а также со входом в аккаунт (47%).

Кроме этого, американские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, который принадлежит компании Google.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайский гигант в сфере телекоммуникаций Huawei официально запустил свою операционную систему HarmonyOS 2 для смартфонов, предоставив клиентам по всему миру конкурентоспособную альтернативу, которая работает на самых разных устройствах