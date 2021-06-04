Тюмень, , 11:14 — REGNUM В Тюменской области традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной сферы. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.

В Тюменской области требуются штукатуры, маляры, бетонщики, монтажники. Причём крановщики, инженеры и руководители среднего звена на стройке могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей в месяц. За строителями по востребованности следуют специалисты из сферы медицины и торговли.

Отметим, что по данным Тюменьстата среднемесячная заработная плата в первом квартале 2021 года в области составила 51 779 рублей, в строительстве — 49 773 рублей, в здравоохранении — 54 057 рублей, в розничной торговле — 35 016 рублей.