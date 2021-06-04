Москва, , 11:14 — REGNUM В Москве арестовали на два месяца объявленного в розыск Антона Бережного, сообщает 4 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Напомним, Бережной покинул суд в перерыве перед оглашением вердикта, а на следующий день не явился на заседание и был объявлен в розыск.

Как рассказал представитель суда, местонахождение подсудимого было установлено, ходатайство гособвинителя об избрании меры пресечения удовлетворено. Антон Бережной арестован до 4 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Бережной обвиняется в нападении с ножом на двоих мужчин на Курском вокзале в Москве летом 2019 года. Один из пострадавших получил лёгкое ранение, второй позднее скончался. Как уточнили СМИ, нападавший во время инцидента высказывал оскорбления, связанные с нетрадиционной ориентацией оппонентов.

Ранее Антона Бережного по эпизоду с убийством оправдали присяжные, сейчас дело рассматривается повторно.