Москва, , 11:13 — REGNUM Корпоративы в российских компаниях, организованные работодателями, нравятся 58% сотрудников, чаще молодёжи до 34 лет (61%). Не любят такие мероприятия 42%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Признался, что прогуливал корпоративы без уважительной причины каждый шестой опрошенный (16%). Еще 26% сотрудников не смогли присутствовать по уважительной причине

Закономерно прогульщиков больше среди тех, кому не нравятся корпоративы (33%). Чаще прогуливают корпоративные мероприятия на работе мужчины, чем женщины — 19% против 12%.

Опрос проведён 11−31 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 377 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодних корпоративах согласны участвовать 47% работающих жителей России.

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