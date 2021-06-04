Грозный, , 11:10 — REGNUM Власти Чечни планируют развивать в республике солнечную электроэнергетику. В регионе в течение пяти лет должны появиться несколько солнечных электростанций, которые построит группа компаний «Хевел». Проект обойдется в общую сумму около 5,8 млрд рублей, сообщили 4 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Соглашение об этом подписали генеральный директор компании Игорь Шахрай и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Согласно договору выработанная солнечными электростанциями электроэнергия будет поступать на оптовый рынок.

«До 2026 года на территории региона планируется построить сетевые солнечные электростанции совокупной мощностью до 90 МВт и вывести их на оптовый и розничный рынки электроэнергии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, компания «Хевел» уже построила в Чечне Наурскую солнечную электростанцию мощностью 5 МВт, которая готовится к введению в эксплуатацию.