Киев, , 11:13 — REGNUM Бывшего президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос по делу, в котором фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала «1+1».

Она рассказала, что Порошенко проходит по делу в качестве свидетеля, и в случае соответствующего обращения следователя, его могут доставить на допрос принудительно.

«Как только ко мне следователь обратится с таким ходатайством, то я его применю», — сказала Венедиктова.

Напомним, ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не явился на допрос, поскольку не был уведомлен в установленном законом порядке.

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