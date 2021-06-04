Новосибирск, , 11:08 — REGNUM В Центральном районном суде Новосибирска сегодня, 4 июня, рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения «в виде запрета определённых действий» в отношении депутата Законодательного собрания области и главы совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, что накануне, 3 июня, у Морозова прошли обыски.

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Постановлением суда Морозову запрещено использовать средства связи; общаться с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора», а также с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением, следователя, адвоката, осуществляющего его защиту; приближаться ближе 250 метров к зданиям ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»; посещать места массового скопления людей.

При этом Александр Морозов освобождён из-под стражи в зале суда.