Сеул, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение Сеула принять участие в предстоящем саммите «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, британский премьер-министр провёл 2 июня получасовые телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В ходе переговоров Борис Джонсон выразил надежду на то, что лидер Южной Кореи примет активное участие в предстоящем саммите, а также подчеркнул, что Южная Корея является важным партнёром для Британии.

Мун Чжэ Ин поблагодарил Бориса Джонсона за участие в экологическом саммите P4G, который прошел 30−31 мая. Он также подтвердил, что Южная Корея будет играть роль связующего звена между развитыми и развивающими странами в ответ на изменение климата, а также подтвердил намерение Сеула продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент Южной Кореи попросил Великобританию и впредь поддерживать инициативы Сеула в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.