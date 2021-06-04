4 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Главным событием фестиваля «Петербургские сезоны», который проходит под эгидой Петербургского международного экономического форума, стал концерт-посвящение медикам и волонтерам, который состоялся вечером 3 июня на Дворцовой площади и был бесплатен для жителей и гостей города.

Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Участниками концерта «От классики до рока» стали Симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари и рок-группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Состав исполнителей символизировал, в том числе, многовековую историю культурных связей России и Италии, которая лучшим образом воплотилась именно в Петербурге, и сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией, в том числе помощь российских военных медиков жителям северной Италии в 2020 году.

Музыканты симфонического оркестра Петруцелли Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкант симфонического оркестра Петруцелли Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Зрители концерта на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед началом концерта к собравшимся гостям и зрителям обратилась экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, после этого Дворцовая площадь погрузилась во власть классической музыки и жестких ритмов рока.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко перед началом концерта Дарья Драй © ИА REGNUM Валентина Матвиенко перед началом концерта на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM Борис Пиотровский и участники мероприятия Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители даже стали участниками шоу. Как сообщает издание «Мойка78», во время исполнения песни «Разбуди меня» Диана Арбенина даже влезла на ограждение и прыгнула в толпу зрителей, ее бережно подхватили фанаты. Затем артистка вернулась на сцену и завершила композицию.

Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление Дианы Арбениной на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM

Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» Дарья Драй © ИА REGNUM