Москва, , 11:04 — REGNUM Так как экономика Японии выглядит стабильной, а йена имеет широкое хождение на азиатских рынках, эту валюту стоит сохранить в структуре ФНБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова.

«Япония уже долгие годы является страной с устойчивыми темпами экономического роста, с очень хорошо диверсифицированной экономикой, с высокой производительностью труда. Она, может быть, в последние годы не гремит так же, как какие-то точки роста в Китае, но тем не менее это страна со стабильно функционирующей экономикой, которая именно развивается. И поэтому, так как Япония играет значительную роль в Юго-Восточном регионе, йена должна быть в структуре ФНБ. Она устойчива и имеет широкое хождение на азиатских рынках», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова объяснила, нужно ли золото в структуре ФНБ.

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