Шахты, Ростовская область, , 11:17 — REGNUM Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус — некогда лучший кадетский корпус России, оказался в эпицентре скандала. Одного из шестиклассников избили сверстники. Мальчик получил перелом ноги, однако помощь ребёнку никто из воспитателей и медиков не оказал. Напротив, руководство учебного заведения возложило ответственность за произошедшее на мать.

12-летнего кадета трое сверстников избивали ногами, рассказала редакции «Блокнот Ростов» мать мальчика. Перестали лишь когда ребёнок уже не мог сдержать слёз от боли. О том, что с ногой что-то случилось, он рассказал матери по телефону. Женщина обратилась к классному руководителю с просьбой во всём разобраться. Однако в некогда образцовом учреждении на просьбу родительницы не отреагировали. На жалобу на боль в ноге офицер сказал всем идти строиться.

«Дети построились, и при всем взводе он [офицер] сказал сыну: «Ты маменькин сынок. Зачем ты рассказываешь все маме? Сейчас она вызовет полицию». На ребёнка сразу же посыпался град насмешек и острот. Сын позвонил мне и попросил больше ничего не говорить классному руководителю. Ведь я в тот же вечер попросила Анну Анатольевну во всем разобраться и отвести ребенка в медпункт», — цитирует издание родительницу.

Детей лишь отвели к психологу писать объяснительные. Жалобы на боль в ноге педагоги проигнорировали.

Через четыре дня женщина забрала ребёнка домой на выходные. С боем переодела мальчика, так как он отказывался жаловаться матери после случившегося. Увидев опухшую ногу, она повезла кадета в травмпункт, где диагностировали перелом лодыжки и кровоподтёки. При этом руководство учебного заведения обвинило женщину в том, что он не забрала своего сына домой сразу же после драки.

В департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области осведомлены о произошедшем. Как пояснили ИА REGNUM, в кадетском корпусе ведётся расследование.

ИА REGNUM отмечает, что в 2014 году и 2017 году кадетам и педагогам Шахтинского имени Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса было вручено переходящее знамя президента РФ «Лучшему казачьему кадетскому корпусу». Руководит учебным учреждением атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виталий Бобыльченко.