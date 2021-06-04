Джакарта, , 11:03 — REGNUM Число жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, увеличилось до 11 003 152 человек, сообщает Kompas.

Количество жителей, сделавших первую инъекцию вакцины выросло до 17 148 821 человека.

В общей сложности 1 520 919 медицинских работников в Индонезии сделали первую инъекцию вакцины, а 1 390 115 человек прошли полную вакцинацию.

Первую инъекцию вакцины также получили 12 141 282 государственных служащих, а 7 349 911 человек получили вторую дозу вакцины.

На сегодняшний день в Индонезии 3 441 880 пожилых людей были вакцинированы первой дозой, а 2 262 419 пожилых людей получили вторую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей с физическими и умственными недостатками.

Подробнее в материале: В Индонезии начали прививать людей с физическими и умственными недостатками

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