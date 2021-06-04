Москва, , 11:03 — REGNUM XXI век показал надежность золота как части активов и резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала решение властей РФ включить золото в структуру ФНБ.

«XXI век показывает надежность золота как страховой и устойчивой части активов и резервов. Причем с 2014 года вообще инвесторы очень часто начинают рассматривать золото как основное тихое страховое покрытие возможных рисков. Другой вопрос, что мы должны понимать, что динамика у золота и акций прямо противоположна. Как только курсы акций растут, рынки ценных бумаг растут, цена золота падает. Это касается и других драгоценных металлов. Иными словами, в золото вкладываться можно, это тренд, но это, что называется, «длинные вложения», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова объяснила, что решение правительства РФ убрать золото из структуры ФНБ не выглядит обоснованным.

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