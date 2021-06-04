Варшава, , 11:03 — REGNUM Решение Дании об отзыве разрешения на строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe является «политическим». Об этом заявил 4 июня в эфире Polskie Radio 24 депутат парламента Польши от правящей партии «Право и справедливость» Влодзимеж Бернацкий.

«Я, как и мои коллеги в парламенте, убежден, что решение остановить строительство нашего совместного с Данией газопровода, на фоне одновременного снятия санкций США с российско-германского газопровода «Северный поток — 2», является сугубо политическим. Похоже, у последнего проекта есть сильное лобби на Западе, а наш газопровод решено убрать как конкурентов», — заявил депутат.

Бернацкий текущее положение дел в энергетической сфере назвал «затягиванием петли вокруг шеи Восточной Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Оно было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом в результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.