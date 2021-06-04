Кострома, , 11:47 — REGNUM Жители деревни Малые Рымы Макарьевского района Костромской области возмущены состоянием моста через реку Чёрный Лух, соединяющего населенный пункт с другими деревнями и трассой до райцентра — Макарьева. Фотографии, свидетельствующие об обрушении переправы, они прислали в телеграмм-канал «Инцидент Кострома».

Обрушение очередного моста в Костромской области

Мост

Обрушение моста произошло в начале июня. По словам местных жителей, переправа уже давно находилась в аварийном состоянии. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Горчухинского сельского поселения Алексей Хопин, мост не занесен в реестр муниципального имущества, так как был построен самими жителями в годы СССР.

«Мост был построен хозспособом ещё при СССР. В реестре муниципального имущества его нет. В деревне на постоянной основе сейчас живёт всего два человека, на летний период туда ездят дачники. Но, тем не менее, принято решение не отказывать людям и осуществить ремонт моста. Рабочие поставят дополнительные сваи к уже имеющимся и заменят все деревянные конструкции. По факту это будет не ремонт, а новый мост», — сказал Хопин .

Кроме рухнувшего моста в деревне есть объездная дорога, но после урагана 15 мая её частично завалило деревьями. Возможен ли по ней проезд, местные власти пояснить не смогли. В настоящее время управленцы Макарьевского района договариваются о ремонте моста с подрядной организацией. Привести переправу в порядок за средства районного бюджета намерены в срок до 1 июля.

Отметим, что проблема с мостами в Костромской области носит массовый характер. В большинстве случаев жители отдалённых районов региона пользуются деревянными переправами, построенными в 70-е годы прошлого века. Многие из мостов нуждаются в ремонте. Редакция ИА REGNUM обратилась за комментариями к департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Однако пояснить, сколько в регионе мостовых переправ, из каких материалов они построены и сколько из них находятся в аварийном состоянии, специалисты не смогли.

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