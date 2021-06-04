Москва, , 11:02 — REGNUM Решение властей РФ об исключении доллара из структуры Фонда национального благосостояния не выглядит как экономически правильное и обоснованное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова.

«Я не считаю, что это экономически правильное и обоснованное решение. Потому что доллар является основной и резервной валютой и валютой, в которой ведутся расчеты на многих рынках, и товарных, и финансовых. Поэтому совсем уходить из доллара даже в рамках хеджирования рисков и диверсификации валютной структуры активов ФНБ не очень обоснованно, — сказала Солянникова. — Складывается впечатление, что здесь больше сыграли роль политические факторы. Видимо, это попытка подготовить почву к встрече Путина и Байдена. Чтобы у нас было поле, куда можно отступить: если нам пойдут на встречу, и мы пойдем на встречу, снова вернув какую-то часть активов в доллары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт ВШЭ Мария Абрамовская заявила, что уход от доллара в составе ФНБ — больше политический шаг, чем экономический.

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