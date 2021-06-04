Хоршем, Великобритания, , 11:02 — REGNUM Разработчики из студии Creative Assembly выпустили новый трейлер стратегической игры Total War: Warhammer 3. Его опубликовали на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

Новый трейлер посвящён одной из игровых фракций — последователям Кхорна, чудовищного бога крови. Воины их армий могут питаться кровью своих противников, чтобы становиться сильнее.

Ожидается, что релиз Total War: Warhammer 3 состоится «в конце 2021 года». Точная дата пока неизвестна.

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