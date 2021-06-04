Сухиничи, Калужская область, 4 июня, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В городе Сухиничи Калужской области до конца года будет построен физкультурно — оздоровительный комплекс открытого типа. Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает 4 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство спорта.

Фото министерство спорта Калужской области Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в городе Сухиничи

В составе будущего спорткомплекса: две круговые беговые дорожки длиной по 200 метров каждая и две прямые беговые дорожки длиной по 60 метров. Кроме этого, хоккейная коробка размером 60 метров на 30 метров. Летом на ее территории можно будет играть в мини-футбол. На площадке будут размещены полукруглые секторы для стритбола, оборудованные комплектом баскетбольных ферм, яма с песком для прыжков в длину, площадка для воркаута, уличные тренажеры, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Планируется также сделать крытые трибуны на сто мест. Пропускная способность комплекса: летом — 108 человек, зимой — 50, в это время здесь будет работать хоккейная площадка. После введения комплекса в эксплуатацию у жителей Сухиничей появятся условия круглогодичного занятия спортом.

«Здесь смогут заниматься граждане любого возраста. И это будет способствовать развитию сферы физической культуры и массового спорта среди населения района», — отметил министр спорта области Олег Сердюков.

Один из показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни», который необходимо достичь к 2030 году, привлечение к систематическому занятию спортом 70% населения.