Симферополь, , 11:01 — REGNUM Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта «Симферополь» будет восстановлено в рамках гарантийных обязательств генподрядчика, работы проведут в кратчайшие сроки. Сообщили в пресс-службе аэропорта 4 июня.

Покрытие кровли получило повреждения 16 мая — тогда в районе аэропорта прошёл крупный град (до 40 мм в диаметре), в результате была нарушена герметичность покрытия кровли. Работы планируется начать в ближайшее время, на работу самого аэропорта они никак не повлияют, заверили в пресс-службе.

Общая площадь кровли нового терминала составляет более 30 тыс. кв. метров, она состоит из несущего, паро‑ и теплоизоляционного слоев и верхнего покрытия из ПВХ-мембраны. Добавим, что новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь начал принимать пассажиров 16 апреля 2018 года. За три года с момента открытия терминал обслужил 15 млн пассажиров.