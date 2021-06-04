Абакан, , 11:00 — REGNUM На Хакасию надвигается непогода — грозы, град, шквалистый ветер и сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского Гидрометцентра, 4 июня во второй половине дня, в течение суток 5 июня, а также ночью 6 июня в Хакасии ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град. Порывы ветра усилятся до 25 м/с.

Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области также предупредили о непогоде.

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