Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинске два руководящих сотрудника одной из фирм пойдут под суд за коммерческий подкуп. Расследование дела завершено, сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в период 2015—2020 годах эти граждане получили от представителей разных организаций-подрядчиков, выполнявших с те или иные работы по договорам с этим предприятием, более 13 млн рублей. Эти средства полагались за обеспечение своевременного приема работ и соответствующей их оплаты.

Обвиняемые уже признались в совершении преступлений. Теперь их ожидает суд.