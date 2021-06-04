Душанбе, , 10:59 — REGNUM Таджикистанские пограничники выставили пограничный наряд на границе с Киргизией в рамках ранее достигнутых договоренностей, сообщили в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

В ведомстве отреагировали на сообщение киргизских пограничников о нарушении границы. В Таджикистане напомнили, что двусторонняя комиссия по делимитации и демаркации границы описала 519,9 км из 983,7 км общей границы.

«В настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пограничные наряды выставлены на согласованной территории. Отмечается, что на участке перевала Карамик по договоренности также установлен пограничный пост Киргизии.

«Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и её юридического оформления», — сообщили в пресс-центре погранвойск.

Ранее в пограничной службе ГКНБ Киргизии сообщили, что на границе с Таджикистаном вновь произошло обострение обстановки. Киргизская сторона обвинила Таджикистан в установке контейнера на неописанном участке границы.

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