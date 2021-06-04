4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 11:21 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 июня принимал крайне редкого за последние годы гостя — премьера Украины Дениса Шмыгаля. И в конце совместного брифинга после окончания встречи Шмыгаль поблагодарил Ираклия Гарибашвили на грузинском, а грузинский премьер в ответ сказал последнее на этом брифинге слово на русском: «Спасибо!». Поступок главы правительства Грузии особенно возмутил пользователей грузинских соцсетей, которые смотрели брифинг в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи». Свои комментарии они оставили под постом на странице телекомпании в соцсети Facebook.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Украинец говорит спасибо на грузинском, а в ответ получает спасибо на противном ему русском языке. Большей бестактности и не нужно. Так поступает человек, который случайно попал в политику и находится в полном недоразумении», — написал А. К.

«Я тоже обратила внимание. Он мог на украинском языке ответить «дзъякую», что сказать не так сложно», — заметила А. М.

«Тупица он, что поделаешь», — ответил А. К.

«К нам обращаются на грузинском, а этот ответил на языке оккупанта», — возмутился С. Ш.

Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Он по-грузински должен был ответить, но ласка (в смысле животное) замешалась», — предположила Н. Т.

«Позор! У Украины есть родной язык, и как можно говорить им спасибо на языке врага, против которого они протестуют. К тому же у нас обоих общий враг. Двоечник и слабак. Мне стыдно за него», — продолжил тему Б. Б.

«Удивительно то, что этот игрушечный нянь (Гарибашвили не так давно оказался замешанным в скандале с сыном олигарха Бидзины Иванишвили Берой, где он принимал от него поручение наказать подростков, посмевших оставить оскорбительные комментарии на странице Беры в Facebook) даже это сумел сделать. Наверное, Миша (Саакашвили) померещился», — предположила Н. Т.

«На украинских телеканалах информационные выпуски идут на русском, и они выражают протест. На русском ведь говорит достаточно большая часть населения Украины, и почему они против этого не протестуют?» — задался взаимно противоречивыми вопросами Г. Г.

«Как на телевидении (украинском) я не знаю, но премьер выступал с речью на украинском, а спасибо сказал на грузинском. Ответный жест был очень плохим», — пояснил Б. Б.

«Для Гарибашвили международный язык — это русский, что поделаешь», — иронично отреагировала Е. Д.

Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль Gov.ge

«Невоспитанный. Почему он украинцу спасибо на русском сказал? Видно, так приказал его распорядитель (Иванишвили). А Эрдогану почему спасибо на русском не сказал? Только попробовал бы», — возмутилась Ц.О. (С Эрдоганом Гарибашвили встречался в Турции за день до визита украинского премьера в Тбилиси).

«Да он и русский язык не знает в совершенстве, тьфу, кто управляет страной», — отметила Х. Т.

Были и бранные, оскорбительные и нецензурные выражения, и оценки в адрес Ираклия Гарибашвили. Предлагали даже отрезать ему язык.

Пост телеканала «Мтавари» в соцсети Facebook заработал более 400 «смайликов», в основном с выражением негодования, возмущения и брезгливости.