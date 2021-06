Хоршем, Великобритания, , 10:55 — REGNUM В Сети появился трейлер The Silence and The Fury («Молчание и ярость») — финального дополнения для стратегической игры Total War: Warhammer 2. Его опубликовали на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

Дополнение добавит в игру двух новых легендарных лордов — одного для фракции ящеролюдов и одного для зверолюдов. Релиз The Silence and The Fury состоится 14 июля 2021 года.

Напомним, что Total War: Warhammer 2 объединяет в себе черты пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени. Сейчас в разработке находится третья часть одноимённой серии.

