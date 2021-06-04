Ставрополь, , 10:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разоблачено мошенничество с поставкой диких животных для зоопарка. В его совершении подозревается житель города Пятигорска. Молодого человека задержали, он признался в афере. С учетом добровольного признания его оставили на свободе, избрав для него меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили 4 июня в пресс-службе МВД по региону.

Из подробностей мошенничества, совершенного в особо крупном размере, стало известно, что 18-летний житель Ставропольского края взялся поставить 25 ланей в зоопарк в Тверской области. Он заключил договор с представителем зоопарка, при этом сам использовал реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии.

Получив по контракту 2,250 млн рублей, мошенник не стал исполнять договор, и лани в зоопарк не прибыли. Уставший ждать потерпевший обратился в МВД по Карачаево-Черкесии. Сотрудники ведомства вышли на след злоумышленника. В его доме по месту проживания в Пятигорске были изъяты вещественные доказательства, а также обнаружены дикие птицы в клетках. Так что фигуранта дела о мошенничестве еще ожидает проверка по этим диким птицам.

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