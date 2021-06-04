Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Спецслужбы США не обнаружили свидетельств присутствия в небе над страной инопланетных космических кораблей. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, рассекреченная версия которого будет представлена в американском конгрессе 25 июня, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации.

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Всего было досконально изучено порядка 120 инцидентов, произошедших за последние 20 лет. Подчеркивается, что наблюдаемые пилотами американских ВМС феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства.

При этом окончательной оценки того, чем могут быть эти таинственные объекты, достичь так и не удалось, заявляют несколько источников, знакомых с выводами доклада об НЛО. Согласно утверждениям трём из этих источников, в документе, однако, не исключается возможность того, что они являются инопланетными космическими аппаратами.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в министерстве обороны США существует целевая группа, занимающаяся неопознанными воздушными явлениями, стало известно в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что группа «выявляет, анализирует и каталогизирует» информацию о необычных предметах в небе, которые «могут потенциально нести угрозу национальной безопасности США».

В конце 2020 года экс-президент США Дональд Трамп выделил $2,3 трлн, чтобы выполнить просьбу законодателей, попросивших министерство обороны и директора национальной разведки представить отчёт о том, что правительство знает об НЛО. Публикация отчёта ожидается в июне.