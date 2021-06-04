Москва, , 10:54 — REGNUM Задача по определению сценария поведения криптовалютного рынка в начале лета по итогам дня 3 июня усложнилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Формировавшийся в предыдущие две недели треугольник трансформировался и 3 июня не смог остановить покупателей, которые смогли отбить все контратаки тех, кто был не согласен с пробоем его верхней грани в окрестностях $38 500.

Однако ночью продавцы все же восстановили статус-кво, вернув к силе базовый сценарий с возвратом к $30 000. Та же история и в Ethereum — стоит ожидать минимум возврата к $2200, если не вернемся выше $2800.

Перевес на стороне покупателей могли обеспечить новости из Китая. Прошедшая встреча регуляторов провинции Сычуань и местных майнеров пусть и косвенно, но все же позволила надеяться, что добыча криптовалют на базе излишков вырабатываемых ГЭС электроэнергии останется.

Похожий посыл был и в государственных СМИ в отношении торговли криптовалютами — она не возбраняется «на свой страх и риск», но рекламировать такую услугу придется «по правилам».

Тренд на ужесточение регулирования (и это нельзя рассматривать сейчас как запрет) продолжает прослеживаться не только в Китае.

В Европарламенте также появилась инициатива по поправкам в европейское законодательство, обязывающее эмитентам цифровых активов получать лицензию и распространять white paper (фактически проспект эмиссии).

Лицензии и выполнение требований в будущем могут стать повсеместным обязательным атрибутом деятельности всех желающих работать легально криптофирм.

Можно ожидать продолжения раскручивания этой спирали, что возможно и дальше будет сдерживать восстановление интереса институциональных инвесторов, а позиционных трейдеров — заставлять искать лучший момент для восстановления длинных позиций.

Удивительно, но в Bloomberg считают, что шансы на рост к $100 000 выше, чем снижение к $20 000, тогда как Ethereum останется в диапазоне $2000−4000. Поживем-увидим.

Сегодня 4 июня, ключевым помимо стартующей конференции Bitcoin 2021 станет публикация отчета по американскому рынку труда за май.

2020 год приучил к тому, что в моменты резкой турбулентности криптовалюты ощущают ее последствия. Справедливо и обратное, как показало недавнее исследование DBS Bank из Сингапура.

Традиционный финансовый мир сейчас ждет смены риторики ФРС из-за рисков повышения инфляции. Недостающим элементом остается устойчивый и сильный прогресс в плане создания новых рабочих мест.

Вышедшие накануне показатели по частному сектору указали на возможность позитивного сюрприза в пятницу, что может вызвать определенную «встряску»., — полагает эксперт.

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