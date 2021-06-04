Калуга, 4 июня, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Вышла в свет книга «Калуга и калужане в истории и повседневности». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в презентации приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, начальник управления образования Ольга Лыткина, директор калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Павел Самылов, краеведы, студенты и преподаватели академии.

Пресс-служба Городской думы Калуги Вышла в свет книга о Калуге и калужанах

Калужский филиал РАНХиГС к 650-летию Калуги подготовил к изданию коллективную монографию «Калуга и калужане в истории и повседневности». В ее создании приняли участие преподаватели вузов Калужской области, сотрудники региональных музеев и известные краеведы.

Авторы стремились показать как «большая» история страны отражается в «малой» истории одного города. Калуга часто оказывалась в центре грандиозных событий, определивших судьбу страны — войн, революций, социальных потрясений. В книге прослеживается влияние этих событий на жизнь города, его социальных и этнических групп. Представлена галерея портретов людей, чьи судьбы были связаны с Калугой. Особое внимание уделяется городскому пространству, в котором протекала и протекает жизнь калужан.

«В год 650-летия Калуги реализован замечательный проект, эта серьёзная монография раскрывает множество интересных страниц истории нашего города, показывает, как развивалась Калуга на протяжении шести с половиной веков, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Книга произвела на меня сильное впечатление: множество интересных фактов, редких фотографий и документов, и в то же время она написана очень увлекательно и доступно. Я искренне благодарен авторам, преподавателям академии и всем, кто принимал участие в создании книги».

Электронный вариант книги будет предоставлен всем учебным заведениям города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Вышла в свет книга о Калуге и калужанах

«Калуге нужно развиваться, привлекать инвесторов и туристов. Но если мы сами не будем любить наш родной город, то никаких инвесторов и туристов мы здесь не увидим, — уверен Юрий Моисеев. — А чтобы любить свой город, нужно знать его историю. Книга «Калуга и калужане в истории и повседневности» будет интересна и полезна всем калужским школьникам и студентам. Особенно она пригодится студентам РАНХиГС, ведь многие из них в дальнейшем будут работать в органах власти и местного самоуправления».

Студентам РАНХиГС были вручены благодарственные письма, также Глава городского самоуправления поблагодарил студентов академии, принимавших участие в межмуниципальном молодёжном форуме «Юность-2021».