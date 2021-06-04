4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление одного из основателей экстремистского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его Луганской Народной Республике.

Мирослава Романенко, , 11:21 — REGNUM Один из организаторов экстремистского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его Луганской Народной Республике. Об этом Протасевич попросил 3 июня в интервью телеканалу ОНТ.

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«И единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня», — сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос в интервью «Марков. Ничего личного».

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Новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time, а также в социальной сети «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что в случае экстрадиции Протасевича в Донбасс ему покажут результаты обстрелов украинской стороны, к которой он примкнул несколько лет назад, принимая участие в войне в Донбассе. Другие считают, что никто его не выдаст республикам Донбасса.

«Чего ж… революционеришка такой жидкий в коленках оказался? То ли дело революционеры-большевики. И на каторгу, и в ссылку, и в казематы безропотно шли…» — написал Oleg B.

«Значит, надо экстрадировать», — добавил Ник К.

«Надеюсь экстрадирует. Пускай только для начала там отсидит, а потом тут. Так что в общем годиков 30 вышло», — отметил Александр Б.

«Чего тебе бояться, если ты был там как журналист!?» — спросил Вадим Б.

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«А че так?.. Тебя здесь не тронут. Тебе покажут всё, что твои дружки и ты натворил. И по былым твоим «подвигам» проведут. Может, ещё на могилы детей свозят…» — написала Светлана С.

«Я против. Как бы то ни было, в Беларуси шансов у него остаться живым неизмеримо больше. А он таки нужен именно живым», — добавила Наталья Т.

«Не экстрадирует. Будет судить по «бесчеловечным» белорусским законам. Значит, не так они плохи», — пишет Елена Д.

«Расплакался революционер, только на свободе смелый», — добавил Витольд К.

«Слезы лились рекой на фарш у Тихановской. Домохозяйка при виде фарша всё время вспоминала Протасевича», — пишет Богдан С.

«Обо**ался змагар, как и наши бандеровцы, когда их в плен брали», — добавил Олег Г.

«Когда закончилась ВОВ (Великая Отечественная война. — М. Р.), немцы массово переобулись в воздухе и стали говорить, что вы (мы) не поддерживали фашизм. История имеет повторения…» — добавила Светлана С.

«За ошибки придется посидеть в тюрьме! На память будет заметка в паспорте!» — написал Владимир З.

«Что-то героя в нём не видно уже», — отметил D I.

«Это в Белоруссии его заставят отвечать. У нас бы орден дали, героя присвоили. Пристроили бы куда-нибудь в наблюдательный совет… В общем, не в той стране «революцию» делал», — пишет marina.

«Смешно, из-за этого чучела мы сколько миллиардов потеряли!!!» — отреагировал Pone Y.

«Он должен быть наказан самым строгим образом», — добавила Галина.

«Поломался активист, получается», — пишет Vladyslav B.

«Ну аж мерзко смотреть на него, червяк, как прижали — так сразу и сдулся. Всё как обычно, можем воевать с женщинами, детьми, мирными жителями и с диванов», — добавил Amiguru_L.

«Это привет для всех, кто воевал на Донбассе. В перспективе многих будут передавать для осуждения на Донбасс. Остальным — приготовиться», — отметила Olga.

Тюрьма TryJimmy

«А по-моему, мораль такая: хочешь жрать и тявкать — готовься лизать грязную миску», — отметил Александр.

«После услышанного рассказа Протасевича, [главе СНБО Украины Алексею] Данилову нужно срочно ввести санкции в отношении Тихановской и Латушко (лидеры белорусской оппозиции. — М. Р.). Потому, как объяснить украинцам и белорусам, почему они не могут летать друг к другу из-за трудоустройства домашней хозяйки, готовящей котлеты, и ее друга — вора и алкоголика, теперь [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба не сможет», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

«Полностью интервью с Протасевичем пока не смотрел, но по опубликованным фрагментам создаётся ощущение, что после посадки в СИЗО не столько у него добывали какие-то показания, сколько ему рассказывали и показывали всякое, что заставило его сильно пересмотреть свои взгляды на происходящее. Ждём превращения ганьбы в зраду (позора в предательство. — М. Р.), а Протасевича — из героев в предатели. Впрочем, ничего необычного. И если бы не история с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я бы Протасевичу мог бы даже посочувствовать», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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