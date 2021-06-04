Москва, , 11:54 — REGNUM Популярный российский рэп-дуэт Miyagi & Andy Panda выпустил композицию под названием «Оттепель». Информация об этом появилась 4 июня в Instagram-аккаунте их лейбла Hajime Records.

https://www.instagram.com/p/CPrFhNLgUUE/

Сингл «Оттепель» записан совместно с исполнителем TumaniYO. Песня уже доступна на цифровых платформах.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий сингл Miyagi & Andy Panda (настоящие имена — Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) вышел в апреле 2021 года. Трек под названием «Патрон» был высоко оценён слушателями.

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