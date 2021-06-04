Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В плановом режиме проходит процесс оценки Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 июня рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«У нас все идет планово. Дальше они должны подготовить отчет, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных (вопросов)», — сказал он.

Также глава российского Минздрава уточнил, что на данный момент возглавляемое им ведомство не получало от ЕМА и ВОЗ каких-либо критических вопросов.

«Я думаю, что вся работа идет планово, ждем результатов», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 4 июня возглавляемый им фонд представит президенту России Владимиру Путину зарубежных партнеров по производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».