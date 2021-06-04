Москва, , 10:51 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о выходе на рынок РФ новой версии семиместного кроссовера DFM 580 под названием Luxury. Об этом сообщает прес-служба автопроизводителя.

Экстерьер новой комплектации модели отличается модернизированным передним бампером, другими дисками колёс, противотуманными фонарями и люком с электрическим приводом в крыше.

В качестве силового агрегата у кроссовера DFM 580 Luxury установлен турбированный бензиновый мотор рабочим объёмом 1,5 литра с двойной системой изменяемых фаз газораспределения. Максимальная мощность «движка» равна 145 л. с. Он сочетается с вариатором Punch Powerglide.

Кроссовер в комплектации Luxury стоит 1 899 000 рублей.

Напомним, в апреле нынешнего года российские автолюбители купили 10 272 машины китайских брендов, что на 570% больше, чем в апреле год назад.

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