Москва, , 10:48 — REGNUM То, что власти РФ ввели в структуру ФНБ золото, объясняется тем, что данный металл по-прежнему остается высоколиквидным активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Золото по-прежнему является очень высоколиквидным активом. Последнее время цена золота росла. Поэтому естественно, что золото — это некая стабильность. Более того, его можно обменять на любую валюту. Кроме того, ничего другого, помимо золота, евро и юаня, и предложить нельзя на сегодняшний день с точки зрения формирования золотовалютных активов ФНБ. Поэтому здесь выбор ограничен возможностями рынка», — сказал Сафонов.

Кроме того, он объяснил, почему в структуре ФНБ выросла доля евро.

«Евро — это более стабильная валюта по сравнению с юанем. Потому что для юаня характерно большое влияние политики. Причем в первую очередь со стороны самих китайских властей. Они, например, могут принять решение о девальвации, — пояснил Сафонов. — Что касается исключения структуры доллара из структуры ФНБ, то это объясняется тем, что наши власти боятся ведения санкций со стороны США, замораживания активов в долларах и запрета пользоваться долларом. Поэтому и принято решение уйти из доллара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рубль в настоящее время поддерживают цены на нефть, достигшие двухлетнего максимума, а также решение Минфина РФ распродать доллары из ФНБ, переведя их в евро, золото и юани.

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