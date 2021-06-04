Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Сценаристом кооперативной экшен-игры Warhammer 40,000: Darktide выступит писатель Дэн Абнетт. Об этом сообщалось в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале студии Fatshark.

На видео Абнетт рассказал о создании игрового мира, а также представил новые геймплейные кадры проекта. Сообщается, что Warhammer 40,000: Darktide выйдет до конца 2021 года, но точная дата пока неизвестна.

Напомним, что Дэн Абнетт наиболее известен своими романами по фантастической вселенной Warhammer 40,000 и несколькими сериями комиксов. С 2008 года он работает сценаристом в издательстве Marvel.

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