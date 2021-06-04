Москва, , 10:45 — REGNUM Во II квартале 2021 года динамика ВВП составит 4,6% год к году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогнозы Банка России, согласно которым экономика РФ достигнет доковидного уровня уже к середине 2021 года.

«Внутренний спрос достаточно уверенно восстанавливается в этом году. По текущим месячным показателям Росстата, оборот розничной торговли в физическом выражении (то есть за вычетом инфляции) уже превышает доковидный уровень, в то же время платные услуги и общественное питание все ещё на 5−8% ниже. Если не произойдёт новых серьёзных волн коронавируса, можно рассчитывать, что восстановление внутреннего спроса продолжится, — сказал Салихов. — Мировая экономика также показывает сильную динамику. Косвенным индикатором является бум цен на сырьевые товары. В частности, цены на нефть Brent превышают 70 долларов за баррель. Цены на многие металлы находятся на рекордных за последние десять лет уровнях. Все это указывает на восстановление мировой экономики».

Как полагает Салихов, в 2021 году российские показатели поддержит и положительная динамика добычи нефти, которая сократилась на 8,6% в 2020 году.

«Мы ожидаем, что во II квартале динамика ВВП составит 4,6% год к году. Однако достижение уровней IV квартала 2019 года произойдёт скорее к концу 2021 года, а не к середине, как ожидает ЦБ, — уточнил экономист. — Основные риски связаны с новыми волнами пандемии. Другой риск связан с нестабильностью на финансовых рынках из-за ужесточения денежно-кредитной политики. Во многих странах наблюдается ускорение инфляции, что косвенно свидетельствует об определённом «перегреве».

Как пояснил Салихов, центральные банки в этих условиях вынуждены повышать процентные ставки. Это может негативно сказаться на финансовых рынках, а через них — уже на экономических показателях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ЦБ РФ рискует потерять все достижения прошлых лет.