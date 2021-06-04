Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Работа по оценке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» специалистами Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского агентства идёт в плановом режиме. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«У нас все идет планово. Дальше они должны подготовить отчет, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных [вопросов по вакцине]», — сказал Мурашко.

По его словам, критических вопросов со стороны двух указанных структур российская сторона не получала: «Я думаю, что вся работа идет планово, ждем результатов».