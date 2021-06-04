Улан-Удэ, , 10:44 — REGNUM В Бурятии на смену непродолжительной жаре придут грозы и похолодание. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 5 июня вечером по юго-западу, 6−7 июня по республике пройдут сильные дожди, а также град.

В горных районах возможен мокрый снег с установлением временного снежного покрова. Северо-западный ветер усилится до 15−20, местами до 24 метров в секунду. Температура опустится на 8 и более градусов.

Объявлено штормовое предупреждение. Гражданам в связи с этим рекомендовано соблюдать меры безопасности.

«При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении», — отметили в управлении.