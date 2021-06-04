Москва, 4 июня 2021, 10:43 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин упала после твита основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.
Ранее американский миллиардер опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании.
На бирже Binance на фоне этого твита цена биткоина снизилась на 5,5%, до $36,58 тыс.
По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевеет на 5,1%, до $36,74 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский заявил, что криптовалютный рынок постепенно подбирается к развилке, которая позволит понять с какими настроениями трейдеры встретят начало лета.
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