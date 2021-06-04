4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:12 — REGNUM В день превращения собора Святой Софии (Айя-Софии) из музея в мечеть председатель управления по делам религии Али Эрбаш осыпал проклятьями Ататюрка, что вызвало много споров в Турции. В то время как это событие еще живо в воспоминаниях, произошел очередной скандал.

Собор Святой Софии. Стамбул

28 мая в пятницу президент Эрдоган принял участие в мероприятии по случаю выпускного студентов-хафизов, организованном в Айя-Софии. По сообщению телеканала Odatv, во время речи одного из выступающих на мероприятии, которую также слушал Эрдоган, были произнесены следующие слова: «Храмы подобно этому были возведены для того, чтобы оставаться храмами. Наступило такое время, когда в течение почти одного столетия были запрещены азан и намаз, и его превратили в музей. Кого можно назвать еще большим тираном и кафиром (неверующим), чем он?.. О, Аллах, убереги этот народ от повторения таких событий». Эти заявления снова стали причиной возникновения оживленных обсуждений в социальных сетях.

Журналист и писатель Джемиль Кылыч публикует следующий комментарий:

@m_cemilkilic: «Сегодня в Айя-Софии на глазах у президента были произнесены слова проклятья, когда Ататюрка назвали тираном и неверным за то, что он сделал Айя-Софию музеем. Тот, кто это произнес, — подлец, враг турецкой нации. Осыпать проклятьями Ататюрка, спасшего Айя-Софию от почти пятилетней британской оккупации, это значит занимать британскую сторону».

Пользователь Бейхан Кайя публикует комментарий в поддержку этого высказывания:

@byhn39078834: «Если бы Ататюрк сбежал, как это сделал Вахдеддин (последний султан Османской империи — ИА REGNUM), Айя-София стала бы британской. Не может быть мусульманином человек, оскорбляющий Ататюрка».

Реджеп Тайип Эрдоган в храме Святой Софии. Стамбул Tccb.gov.tr

Пользователь Хакан Гедек комментирует:

@GedekHakan: «Мы являемся врагами для тех, кто считает Ататюрка врагом. Для меня враг Ататюрка и оккупанты-греки, англичане и французы — это одно и то же».

Пользователь с ником Эбабиль Кушу ответил на это следующими словами:

@EbabilKuu13: «Мы являемся врагами для тех, кто считает Эрдогана врагом. Для нас враг Эрдогана и оккупанты-греки, англичане, армяне, зороастрийцы, маздаисты, французы — это одно и то же».

Пользователь Mr. Mirror публикует следующий комментарий:

@MrMirro53639403: «Я не назвал бы тебя человеком. Ибо если я и захотел бы врага для себя, то пусть он, по крайней мере, будет храбрым и умным. Говори, исходя из логики, как нормальный человек. Если ты думаешь, что Эрдоган на самом деле восхваляет турецкость, ислам, я лишь посмеюсь. Нас закрыли по домам, чтобы приехали эти туристы из Великобритании и Франции, на которых ты сыпал оскорбления».

Депутат от Демократической партии народов (ДПН) Худа Кайя, которая жестко отреагировала на это событие в своем выступлении с парламентской трибуны, опубликовала следующий комментарий в своем аккаунте в Twitter:

@HudaKaya777: «По дороге в парламент я думала о следующем: после таких грязных, столь глубоких и уродливых разоблачений, скорее всего, никто из сторонников ПСР не сможет выступить на этой неделе, не смогут выйти к людям, постыдятся. Однако, придя, что мы видим: не дай Бог сглазить, вы настолько модернизировали Турцию. Тогда как это самый что ни на есть позор! И, конечно же, не осталось никакой несправедливости, противоправности или несправедливости».

В поддержку этого сообщения пользователь с ником Чеби пишет:

@fadimemtr: «Бессовестен тот, кто в Айя-Софии, смотря в глаза Эрдогану, осыпал проклятьями Ататюрка! Благодаря АТАТЮРКУ в этой стране звучит азан. Благодаря АТАТЮРКУ развевается флаг!!! Благодаря АТАТЮРКУ ты занимаешь этот пост и можешь говорить!»

Пользователь с ником Forbesnash публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@forbesnesh: «Это ты не сможешь больше пошевелить своим осыпающим проклятьями языком, и не сможешь напрячь свои хитрые извилины, и ослепнут твои прищуренные глаза, ищущие только выгоду… Позаботься о @diyanetbasin @DiyanetTVMüftüleri, о своих имамах, о своих сотрудниках!.. Мы не позволим еще хоть раз оскорбить АТАТЮРКА».

Мустафа Кемаль Ататюрк в форме маршала

Айшегюль Сазчалан пишет:

@aysgl_szcln: «На протяжении 30 лет в Айя-Софии пять раз в день звучал азан. А в расположенной внутри комплекса мечети Абдулмеджит совершали намаз. Начиная с 1991 года, на ее двери расположена табличка. Почему вы не видите этого? Этих надписей: «Прозвучал первый азан», «Первый намаз был совершен 24 июля», «Мы завоевали Стамбул». Тот, кто считает себя врагом АТАТЮРКА, является врагом ТУРЦИИ!»

Пользователь по имени Гюлай предлагает арестовать имама Айя-Софии:

@Gulay_1919: «Пусть арестуют имама Мустафу Демиркана… Он, глядя в глаза президенту Эрдогану, назвал АТАТЮРКА и его соратников «тиранами и неверными». Дорогой имам, таких, как ты, поэт Нейзен Тевфик очень точно описал словами: «из-за таких негодяев, как ты, этот народ охладеет и к своей религии, будьте прокляты все твои потомки».

Инженер Сельчук Тасалы отмечает:

@SELCUKTASALI: «Один имам мечети пытается изменить нашу конституцию! Почему с этого имама не спрашивается то, что спрашивается с адмиралов, обратившихся с письмом к правительству? АДМИРАЛЫ ГОВОРЯТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДЧИНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ, ИМАМ ЖЕ ГОВОРИТ О ШАРИАТЕ…»